Milano si lancia con il paracadute fra le torri di Porta Nuova | il video sui social e l’ennesima moda estrema

Milano, 25 settembre 2025 – Un volo in paracadute sopra Milano, tra le torri di Porta Nuova, uno dei quartieri più trend della città. E l’atterraggio, infatti, avviene sul tetto del palazzo che ospita la sede di Versace, sul campo da calcio sintetico allestito sulla terrazza del grattacielo. L’impresa se così vogliamo chiamarla, è firmata Matteo Masson i, paracadutista e base jumper da quasi 400mila follower su Instagram, dove ovviamente ha postato video e fotografie del lancio. Un breve volo sulla skyline moderna della città, a conferma di come il paracadutismo urbano stia prendendo piede anche a Milano, dopo il lancio notturno sempre dal grattacielo di Porta Nuova dello scorso luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

