Milano nuovi cestini intelligenti per compattare i rifiuti | dove e come funzionano

Milano, 25 settembre 2025 – Milano pensa sempre più all’ ambiente: è stato presentato oggi, alla presenza dell'Assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano Elena Grandi e dell'Amministratore Delegato di Amsa Marcello Milani, il piano di potenziamento degli smart bin, i cestini "intelligenti" in città. 60 nuovi cestini. Il piano, realizzato dal Comune di Milano e Amsa, prevede l'installazione di 60 nuovi cestoni compattanti, equamente divisi tra Corso Buenos Aires e Corso Garibaldi. Come funzionano. I cestoni sono dotati di un sistema di compattazione alimentato da un pannello solare collegato ad una batteria dalla durata di un mese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

