Milano La Russa jr si difende dall’accusa di violenza sessuale

Milano, 25 settembre 2025 – Al via, davanti alla giudice per l'udienza preliminare di Milano Rossana Mongiardo, l'udienza per l' opposizione alla richiesta di archiviazione per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, e l'amico deejay Tommaso Gilardoni, indagati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. La Russa junior, i verbali degli amici (reticenti): "Due o tre cose non le ho dette", "non volevo essere coinvolta" Il legale della parte lesa. Per Stefano Benvenuto, legale della giovane che si oppone alla richiesta della Procura di Milano, la sua assistita non poteva prestare consenso quella notte tra il 18 e il 19 aprile del 2023, quando i tre si ritrovarono a casa di Leonardo Apache dopo aver trascorso insieme la serata in un locale esclusivo del centro.

