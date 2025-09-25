Milano, 25 settembre 2025 – Il pm Mauro Clerici ha chiesto una condanna a un anno per Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano imputato, con rito abbreviato, in qualità di ex assessore comunale alla Mobilità per omicidio colposo stradale in relazione alla morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia, 39enne che si trovava in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria, in pieno centro e vicino al Palazzo di Giustizia, quando è stata travolta e uccisa da una betoniera. Nel processo d avanti al gup Alberto Carboni, Granelli risponde di presunte irregolarità nella realizzazione di quella pista ciclabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, investita e uccisa da una betoniera sulla ciclabile: chiesta condanna per l’assessore Granelli