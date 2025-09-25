Milano il video-choc del cieco massacrato dai marocchini | immagini forti
"Un gesto vile, codardo, schifoso. Nessuna tolleranza ed espulsione per questi criminali": così il vicepremier Matteo Salvini ha commentato quanto accaduto a Milano, dove un ipovedente è stato preso a calci e pugni, rapinato e scaraventato giù dal tram. Un'aggressione feroce per la quale sono stati arrestati due marocchini. Allegato al post di Salvini sui social anche il video diffuso dalla Polizia che riprende la scena agghiacciante. Il fatto risale allo scorso 12 agosto, quando un uomo di 55 anni ipovedente è stato brutalmente assalito sul tram 15 in via dei Missaglia. Prima ha ricevuto dei pugni al volto, poi è stata scaraventata a terra, e lì ha continuato a prendere calci e pugni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - choc
Notizia choc per il Paese simbolo dei conti in ordine: quali potrebbero essere le conseguenze anche per noi?
