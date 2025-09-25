Milano Fashion Week svelati i vincitori dei Black Carpet Awards

Appuntamento al Teatro Manzoni, ieri sera, per la terza edizione dei Black Carpet Awards. La manifestazione, promossa da Afro Fashion Association con il patrocinio Comune di Milano e con il supporto di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, celebra i leader del cambiamento, personalità di ogni origine e formazione, che si sono distinte per un impegno concreto nella promozione della diversità, dell’inclusione e dell’equità all’interno dell’industria creativa. “In un mondo che spesso innalza muri invece di abbatterli, i Black Carpet Awards vogliono ricordarci che esistono voci capaci di unire invece di dividere, ma soprattutto che la rappresentanza genera accesso”, ha spiegato, Michelle Francine Ngonmo, fondatrice e Ceo di Afro Fashion Association, che nel 2025 compie 10 anni di attività, “Abbiamo creato l’Afro Fashion Association e i Black Carpet Awards per dare visibilità a chi troppo a lungo è rimasto invisibile, offrendo un palco a chi chiede soltanto di essere ascoltato. 🔗 Leggi su Panorama.it

