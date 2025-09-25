Milano Fashion Week | la classe di David Beckham e tutte le altre star in front row
Il sole è tornato a splendere sulla città e con lui le tante star protagoniste di questa terza giornata avvistate nei front row: dal calciatore, attesissimo da Boss, a Paz Vega, Felicity Jones, Kerry Washington e poi ancora Elodie, Anna Ferzetti, Benedetta Porcaroli e tanti, tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
#evento commerciale, Milano Fashion Week 2025, venerdì 26/09/2025, dalle 07.00 alle ore 17.00, in via Palestro 14.
Ecco alcuni ospiti di Fendi per la Milano Fashion Week: Olly, Naomi Watts, Bang Chan degli Stray Kids, Isabela Merced e Bianca Balti #VFfashion
Chiara Ferragni in slip dress alla Milano Fashion Week 2025: avvolta in seta e pizzi - Dopo il front row di Missoni, l'Influencer ha preso parte ai Black Carpet Awards: il look.
Milano Fashion Week 2025, da Gwyneth Paltrow a Demi Moore e Ghali: tutti i vip avvistati alle sfilate - Celebrities internazionali e volti italiani animano le passerelle milanesi: da Elodie a Edward Norton, tutti i presenti agli eventi