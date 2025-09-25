Il sole è tornato a splendere sulla città e con lui le tante star protagoniste di questa terza giornata avvistate nei front row: dal calciatore, attesissimo da Boss, a Paz Vega, Felicity Jones, Kerry Washington e poi ancora Elodie, Anna Ferzetti, Benedetta Porcaroli e tanti, tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week: la classe di David Beckham (e tutte le altre star in front row)