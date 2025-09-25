Milano Fashion Week i migliori look dei primi giorni di sfilate | il nuovo Gucci di Demna e il minimal potente di Jil Sander firmato Bellotti
Milano riparte dai nuovi creativi. Nel giro di 24 ore la Fashion Week ha messo in scena due primi atti diversissimi e attesissimi: la “première” di Demna per Gucci e il debutto di Simone Bellotti alla guida di Jil Sander. Due modi opposti di leggere l’heritage: uno dichiaratamente spettacolare, l’altro chirurgico; entrambi, però, lucidissimi nel prendere posizione sul futuro. Il coup de théâtre di Demna da Gucci. Tutti aspettavano una sfilata, hanno trovato un cinema. Per il suo attesissimo debutto da Gucci, martedì sera, Demna ha scelto di sovvertire ogni regola. Niente passerella, ma una première cinematografica alla Borsa di Milano per il fashion film “The Tiger “, che è insieme manifesto e guardaroba, con i look del nuovo corso addosso agli attori (costumi di Arianne Phillips). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
