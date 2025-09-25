milano fashion week i look delle vip in prima fila alle sfilate

Il fashion month entra nel vivo: dopo New York e Londra, è la volta della capitale della moda italiana. Alla Milano Fashion Week si presentano le collezioni per la primavera-estate 2026: le star di tutto il mondo volano in città, ovviamente non mancano molte vip nostrane. Tutte hanno un posto in prima fila e tutte cercano di distinguersi con i loro look firmati e accattivanti, trasformando ogni sfilata in una passerella nella passerella, dove eleganza e personalità si fondono in outfit memorabili. Bon ton. Valentina Ferragni Alla MFW le vip giocano a fare le “sciure milanesi”. In posa davanti al Castello Sforzesco, Miriam Leone è graziosa nell’abito rosa pastello di Jil Sander. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

