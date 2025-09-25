Milano Fashion Week 2025 da Gwyneth Paltrow a Demi Moore e Ghali | tutti i vip avvistati alle sfilate

La Milano Fashion Week 2025 dedicata alle collezioni primavera-estate 2026 è entrata nel vivo tra anniversari, commemorazioni significative e un importante rinvigorimento del calendario. Tanti debutti in passerella di nuovi direttori creativi che hanno scelto l’Italia come première e ben 171 appuntamenti in totale tra sfilate, presentazioni ed eventi che da martedì 23 a lunedì 29 settembre costelleranno tutta Milano, contando tra le occasioni più importanti l’omaggio a Giorgio Armani e ai cinquant’anni del suo marchio e i cento anni dalla fondazione di Fendi. Oltre ad appassionati e addetti ai lavori, abbiamo visto come di consueto Milano arricchirsi di personaggi di spicco del panorama mondiale, tra celebrità, influencers, attori, sportivi e artisti presenti alle sfilate come biglietti da visita e ambassador delle collezioni e dei trend della prossima stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

