Milano Fashion Week 2025 da Gwyneth Paltrow a Demi Moore e Ghali | tutti i vip avvistati alle sfilate
La Milano Fashion Week 2025 dedicata alle collezioni primavera-estate 2026 è entrata nel vivo tra anniversari, commemorazioni significative e un importante rinvigorimento del calendario. Tanti debutti in passerella di nuovi direttori creativi che hanno scelto l’Italia come première e ben 171 appuntamenti in totale tra sfilate, presentazioni ed eventi che da martedì 23 a lunedì 29 settembre costelleranno tutta Milano, contando tra le occasioni più importanti l’omaggio a Giorgio Armani e ai cinquant’anni del suo marchio e i cento anni dalla fondazione di Fendi. Oltre ad appassionati e addetti ai lavori, abbiamo visto come di consueto Milano arricchirsi di personaggi di spicco del panorama mondiale, tra celebrità, influencers, attori, sportivi e artisti presenti alle sfilate come biglietti da visita e ambassador delle collezioni e dei trend della prossima stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Milano fashion week: una donna può scegliere il proprio outfit senza essere importunata? L’esperimento sociale di @VStaffelli Guarda il video completo al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/milano-fa… $Striscialanotizia $ValerioStaffelli $MilanoFashionW - X Vai su X
Ecco alcuni ospiti di Fendi per la Milano Fashion Week: Olly, Naomi Watts, Bang Chan degli Stray Kids, Isabela Merced e Bianca Balti #VFfashion - facebook.com Vai su Facebook
Milano Fashion Week 2025, gli eventi da non perdere (anche gratuiti) - Una settimana di appuntamenti ed eventi aperti al pubblico che sono un invito ad esplorare le vie della città e ad entrare nei palazzi per godere di esperienze esclusive all'insegna della creatività e ... Riporta tg24.sky.it
Rivoluzione Gucci: la prima sfilata di Demna è un film di Hollywood che va in scena alla Milano Fashion Week - Demna, dopo aver spoilerato la collezione Primavera/Estate 2026 di Gucci, alla Milano Fashion Week non organizza una sfilata per mostrare le sue creazioni ... Da fanpage.it