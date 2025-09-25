Milano e quella esperienza di umanizzazione

Dei sedici brevi capitoli che compongono, quasi come racconti indipendenti, il romanzo di Piero Meli (Piccoli miracoli sotto la pioggia, Giulio Perrone editore, pp. 160, euro 17), la vera protagonista . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Milano e quella esperienza di umanizzazione

In questa notizia si parla di: milano - esperienza

Rigenerazione urbana ed efficienza energetica degli edifici pubblici, l’esperienza di Piacenza protagonista a Milano

Salomon apre un nuovo store a Milano in Piazza Gae Aulenti: innovazione, sport e tecnologia al centro dell’esperienza retail

Al Museo di fotografia contemporanea di Cinisello si sperimenta il dialogo tra immagini e parole chiedendo all'intelligenza artificiale di elaborare parte della collezione del museo. Il risultato è sorprendente, interessante e a tratti divertente. Un allestimento elegante e contemporaneo rende la mostra un'esperienza internazionale alle porte di Milano. Forse è più di una mostra, è una laboratorio sperimentale che ci invita a fare i conti con quel futuro che è già qui.

From @quel.gran.genio ... Venerdì 26 settembre esperienza unica sul tram storico ATMosfera con un live dedicato a #luciobattisti Nelle storie in evidenza il link di prenotazione. . #tram #milano #battisti - facebook.com Vai su Facebook

Premiati a Milano 4 progetti per l'umanizzazione delle cure - Alcuni pazienti stanno facendo una seduta di chemioterapia, quando all'improvviso cala la luce e si apre un sipario. Scrive ansa.it

Milano, «Triennale on Tour» nei quartieri: l'esperienza del Villaggio Barona, con i giovani al fianco degli anziani - A volte basta lo sguardo lucido di un’anziana che da quasi cent’anni vive radicata nello stesso quartiere, più che una conferenza stampa. Riporta milano.corriere.it