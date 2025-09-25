Milano Cortina 2026 la Fis rinvia la decisione sulla presenza dei russi Il ministro Degtyarev | C’è speranza

La giornata di mercoledì 24 settembre avrebbe dovuto rappresentare quella in cui la Fis – la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard – si sarebbe pronunciata in merito all’ ammissione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, seppur con status di “neutrali”. Così non è stato, poiché la decisione in merito alla delicata vicenda è stata procrastinata al 21 ottobre. Gli sport coinvolti sono ben sei (sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica). La dimensione dei russi e dei bielorussi cambia a seconda dei vari contesti. 🔗 Leggi su Oasport.it

