Milano Cortina 2026 la Fis rinvia la decisione sulla presenza dei russi Il ministro Degtyarev | C’è speranza

La giornata di mercoledì 24 settembre avrebbe dovuto rappresentare quella in cui la Fis – la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard – si sarebbe pronunciata in merito all' ammissione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, seppur con status di "neutrali". Così non è stato, poiché la decisione in merito alla delicata vicenda è stata procrastinata al 21 ottobre. Gli sport coinvolti sono ben sei (sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica). La dimensione dei russi e dei bielorussi cambia a seconda dei vari contesti.

