Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa: arrestato dipendente comunale

Timbra il cartellino ma va al bar e a fare la spesa: arrestato dipendente comunale

Passeggiate in centro, lunghe soste al bar, acquisti nei negozi del paese. Era questa la routine qu... ► thesocialpost.it

Cosa fare a Catania nel weekend: tutti gli eventi

Cosa fare a Catania nel weekend: tutti gli eventi

Eccoci arrivati all'ultimo weekend di settembre, che 'saluterà' Catania e provincia con tanti even... ► cataniatoday.it

San Siro, la vendita e il Consiglio. Sala affronta il giorno più lungo: "Momento importante per Milano"

San Siro, la vendita e il Consiglio. Sala affronta il giorno più lungo: “Momento importante per Milano”

Milano, 25 settembre 2025 – La vendita dello stadio di San Siro e lo sviluppo che verrà fatto da In... ► ilgiorno.it

Danimarca, drone anche su aeroporto Billund, ministro difesa Poulsen: "Nessuna prova siano russi, attacco da professionista"; contattata Nato

Danimarca, drone anche su aeroporto Billund, ministro difesa Poulsen: “Nessuna prova siano russi, attacco da professionista”; contattata Nato

Il ministro Poulsen ha parlato apertamente di un'azione "sistematica" e "ibrida", riconducibile a ... ► ilgiornaleditalia.it

Misericordia in festa, il programma delle celebrazioni a Castiglion Fiorentino

Misericordia in festa, il programma delle celebrazioni a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 25 settembre 2025 –  Misericordia in festa, il programma delle celebrazioni a Castiglion Fi... ► lanazione.it

"Starà facendo un p…". Il politico insulta la collega, espulso dal Partito democratico

“Starà facendo un p…”. Il politico insulta la collega, espulso dal Partito democratico

Una frase sessista, pronunciata durante un'assemblea pubblica, ha scatenato un terremoto politico .... ► caffeinamagazine.it

Tudor studia la rinascita della Juventus in cinque mosse: dal modulo al lavoro in settimana, a costa pensando l'allenatore croato

Tudor studia la rinascita della Juventus in cinque mosse: dal modulo al lavoro in settimana, a costa pensando l’allenatore croato

di Redazione JuventusNews24Tudor interviene per risolvere i problemi della Juventus: sta studiando c... ► juventusnews24.com

Elezioni regionali, i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale

Elezioni regionali, i tre big in San Lorenzo tirano la volata a Tomasi per il comizio finale

Firenze, 25 settembre 2025 – Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini sul palco di piazza Sa... ► lanazione.it

Olympus offshore

Olympus offshore

Muratcentoventidue Artecontemporanea ospita Olympus Offshore, una mostra personale dell'artista gr... ► baritoday.it

Macellaio impiccato nel negozio, parte il processo per omicidio: due uomini accusati di aver inscenato il suicidio

Macellaio impiccato nel negozio, parte il processo per omicidio: due uomini accusati di aver inscenato il suicidio

È partito ieri nel Tribunale di Ravenna il processo sulla morte del 64enne Domenico Montanari, tro... ► ravennatoday.it

Laura Pausini colpita dal triste lutto: "Sei volato via improvvisamente". Dolore immenso

Laura Pausini colpita dal triste lutto: “Sei volato via improvvisamente”. Dolore immenso

La notizia si è abbattuta sulla comunità musicale con la violenza di un temporale inatteso, un fulm... ► thesocialpost.it

Juventus, il prossimo colpo di mercato fa impazzire i tifosi: sondaggi avviati

Juventus, il prossimo colpo di mercato fa impazzire i tifosi: sondaggi avviati

La Juventus si sta preparando al match da disputare contro l'Atalanta e non solo: la società è al l... ► sportface.it

Allarme in azienda a Como, almeno 12 persone colpite da malore: maxi intervento di ambulanze e vigili del fuoco

Allarme in azienda a Como, almeno 12 persone colpite da malore: maxi intervento di ambulanze e vigili del fuoco

Procedura di maxi emergenza a Rebbio, in via Attilio Lenticchia, dove si trova una ditta di import... ► quicomo.it

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associaz... ► lanotiziagiornale.it

Fare sesso sarà sempre più difficile: ora servirà un consenso scritto!

Fare sesso sarà sempre più difficile: ora servirà un consenso scritto!

Una proposta davvero molto particolare e che sta facendo molto discutere: per fare sesso potrebbe e... ► cityrumors.it

A Monza il concerto (gratis) di Paolo Jannacci

A Monza il concerto (gratis) di Paolo Jannacci

Sabato 27 settembre alle 21 sarà presentata la nuova stagione 2025/2026 del Teatro Manzoni di Monz... ► monzatoday.it

Morbegno in cantina: sabato l

Morbegno in cantina: sabato l'esordio con il primo dei tre weekend

Tutto è pronto nel capoluogo della Bassa Valtellina per l'edizione 2025 di Morbegno in Cantina che... ► sondriotoday.it

"Sherlock Holmes Il Musical" con Neri Marcorè in scena a Bari

"Sherlock Holmes Il Musical" con Neri Marcorè in scena a Bari

Un'avventura teatrale ricca di tensione, ambientata nella Londra misteriosa e pericolosa della fin... ► baritoday.it

Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza

Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza

La danza si fa macchina e mito nel terzultimo appuntamento della rassegnaSabato 27 settembre al Mus... ► zon.it

Crosetto: "A sconfinamenti aerei russi risposta ferma e razionale"

Crosetto: "A sconfinamenti aerei russi risposta ferma e razionale"

Roma, 25 set. (askanews) - Gli sconfinamenti aerei sul Fianco Est della Russia sono "un campanello d... ► quotidiano.net

Flotilla, Crosetto: "Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali"

Flotilla, Crosetto: "Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali"

(LaPresse) "Il clima è preoccupante. E voglio usare questo momento per trasmettere a tutti quelli c... ► lapresse.it

Acerbi Inter, è l'ultima stagione: si pensa già al sostituto, i nomi

Acerbi Inter, è l’ultima stagione: si pensa già al sostituto, i nomi

di RedazioneAcerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della pros... ► internews24.com

In centro a Milano ha aperto una nuova Esselunga

In centro a Milano ha aperto una nuova Esselunga

Esselunga ha aperto un nuovo negozio LaEsse in via Giuseppe Parini a Milano (zona Piazza della Rep... ► milanotoday.it

La Ue cambierà la legge sui cookie

La Ue cambierà la legge sui cookie

Per i cookie si lavora a una soluzione che eviti la "consent fatigue", il festidio dei banner che c... ► repubblica.it

Nuovo laboratorio di yoga e di espressione corporea con la docente Stefania Negosanti

Nuovo laboratorio di yoga e di espressione corporea con la docente Stefania Negosanti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio 'Per corpi sensibili e integrati', un... ► cesenatoday.it

Danneggiata dal fuoco l

Danneggiata dal fuoco l'auto di una 42enne, l'ipotesi investigativa è incendio doloso

L'Alfa Romeo Mito non è stata completamente inghiottita dalle fiamme. Ma danneggiata parzialmente.... ► agrigentonotizie.it

Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica

Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica

Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier Le... ► calcionews24.com

Progetto rioni sicuri: "Speriamo serva a fermare il degrado"

Progetto rioni sicuri: "Speriamo serva a fermare il degrado"

"Speriamo che qualcosa si muova per il rione di Melara dopo le innumerevoli richieste di attenzion... ► triesteprima.it

Droga nell

Droga nell'airbag: sequestrati più di 3 chili di cocaina e 18mila euro, pusher in manette

Quasi quattro chili di cocaina, cento grammi di hashish e più di 17mila euro sequestrati, e un pus... ► genovatoday.it

Il film di oggi di Matteo Fantozzi: "È morta una leggenda del cinema italiano"

Il film di oggi di Matteo Fantozzi: “È morta una leggenda del cinema italiano”

"È morta una leggenda del cinema italiano", per questo il film di oggi di Matteo Fantozzi viene ind... ► tvplay.it

Concorso 2026 Comune di Napoli per 92 assunzioni: psicologi, assistenti sociali ed educatori

Concorso 2026 Comune di Napoli per 92 assunzioni: psicologi, assistenti sociali ed educatori

Il Comune di Napoli si prepara ad un nuovo concorso nel 2026 per assumere personale del Welfare. Tu... ► fanpage.it

"Fondamentale, tenetelo nel portafoglio". Ora anche la Bce elogia il contante

"Fondamentale, tenetelo nel portafoglio". Ora anche la Bce elogia il contante

In passato ostracizzato e demonizzato, ora il contante viene elogiato anche dalla Bce. In un'antici... ► ilgiornale.it

A parco Buscicchio prosegue Foriticà: quarto appuntamento con "Amore e Psiche"

A parco Buscicchio prosegue Foriticà: quarto appuntamento con "Amore e Psiche"

BRINDISI - Continua con successo Foriticà - Il teatro nel parco, la rassegna che sta trasformando ... ► brindisireport.it

Musica jazz a San Maurizio con il concerto dei Red Wine

Musica jazz a San Maurizio con il concerto dei Red Wine

Un concerto divertente e memorabile per salutare l'autunno in arrivo, il gradito ritorno di un gru... ► novaratoday.it

Giorno importante per San Siro: la delibera arriva oggi in Consiglio Comunale

Giorno importante per San Siro: la delibera arriva oggi in Consiglio Comunale

Oggi è un giorno molto importante per il futuro di San Siro. La delibera per la vendita a Milan e In... ► pianetamilan.it

Marialaura De Vitis commenta la sua love story con Jimmy Ghione: doccia fredda per Paolo Brosio

Marialaura De Vitis commenta la sua love story con Jimmy Ghione: doccia fredda per Paolo Brosio

Ospite a La Volta Buona, Marialaura De Vitis ha parlato della sua storia d'amore con Jimmy Ghione, f... ► comingsoon.it

Giocatore preso a calci in testa in una partita di calcio a 5 in Brasile VIDEO

Giocatore preso a calci in testa in una partita di calcio a 5 in Brasile VIDEO

Bruttissimo episodio, quello accaduto durante una aprite di calcio a 5 in Brasile. Mancavano una ma... ► ilnapolista.it

Catania tra misteri e leggende by night

Catania tra misteri e leggende by night

Domenica 5 ottobre una passeggiata serale tra misteri e leggende. Inizieremo dalla chiesetta di Sa... ► cataniatoday.it

Arriva il Servizio civile agricolo: come presentare domanda

Arriva il Servizio civile agricolo: come presentare domanda

Nove posti per il servizio civile agricolo a Novara, Lesa, Oleggio, Cameri e Romagnano Sesia.Auriv... ► novaratoday.it

All'Isrec s'inaugura l'Archivio delle Donne a Bergamo nel '900

All’Isrec s’inaugura l’Archivio delle Donne a Bergamo nel ‘900

Bergamo. Il 26 e il 27 settembre Isrec insieme al Comune di Bergamo inaugura l'Archivio delle Donne... ► bergamonews.it

Acquaroli Ricci, duello finale nella redazione centrale del Corriere Adriatico ?Segui la diretta video

Acquaroli Ricci, duello finale nella redazione centrale del Corriere Adriatico ?Segui la diretta video

Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, duello finale al Corriere Adriatico. L'ultimo faccia a faccia pr... ► corriereadriatico.it

Addio mal di schiena: la poltrona gaming che regge fino a 150 kg oggi è in super offerta

Addio mal di schiena: la poltrona gaming che regge fino a 150 kg oggi è in super offerta

Quando si trascorrono molte ore alla scrivania, la scelta della seduta può fare davvero la differen... ► quotidiano.net

"Gaza e la Flotilla sotto attacco, un corteo rumoroso da Piazza Almerici al Comune"

"Gaza e la Flotilla sotto attacco, un corteo rumoroso da Piazza Almerici al Comune"

Viene annunciata per oggi una manifestazione dal Comitato Cesenate per la

Il Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione

Il Monza venduto al fondo americano: i dettagli dell’operazione

Monza, 25 settembre 2025 – Fininvest e Beckett Layne Ventures finalizzano il primo closing relativo... ► ilgiorno.it

Fanny Tardioli seconda a Miss Italia contro Vannacci: “Per lui le donne di colore non rappresentano l’Italia, anche se italiane”

Fanny Tardioli seconda a Miss Italia contro Vannacci: “Per lui le donne di colore non rappresentano l’Italia, anche se italiane”

Doveva essere un momento di gioia e riconoscimento pubblico, ma per Fanny Tardioli, ventiquattrenne... ► thesocialpost.it

Giornata Mondiale del Respiro: come il respiro può allungare la vita

Giornata Mondiale del Respiro: come il respiro può allungare la vita

Il 25 settembre si celebra in tutto il mondo il World Lung Day, la Giornata Mondiale del Respiro, ... ► iodonna.it

European Jazz Conference 2025, proseguono i concerti a Bari

European Jazz Conference 2025, proseguono i concerti a Bari

Entra nel vivo l’undicesima edizione della European Jazz Conference, incontro annuale dei professi... ► baritoday.it

Donald Trump accusa l’Onu di sabotaggio: chiede un’inchiesta e il motivo è incredibile

Donald Trump accusa l’Onu di sabotaggio: chiede un’inchiesta e il motivo è incredibile

Il gobbo spento e il malfunzionamento dell’impianto audio e delle scale mobili. Il presidente Usa a... ► notizie.com

Luisa Corna star, un premio speciale: “La mia musica arriva al cuore di tutti”

Luisa Corna star, un premio speciale: “La mia musica arriva al cuore di tutti”

Luisa Corna è stata tra le protagoniste della XXIX edizione del Festival Internazionale della Poliz... ► dilei.it

Giornate Europee del Patrimonio 2025 presso l’Archivio di Stato di Benevento

Giornate Europee del Patrimonio 2025 presso l’Archivio di Stato di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’edizione 2025 delle Giornate Europee del Patrimonio, l... ► anteprima24.it

Calciomercato Juve LIVE: Milinkovic Savic idea concreta per gennaio, possibile ritorno di fiamma per Hjulmand

Calciomercato Juve LIVE: Milinkovic Savic idea concreta per gennaio, possibile ritorno di fiamma per Hjulmand

di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: i... ► juventusnews24.com

Flavio e Cristiana fanno confessioni dietro le quinte di UeD: debolezze e desideri

Flavio e Cristiana fanno confessioni dietro le quinte di UeD: debolezze e desideri

Uomini e Donne ha, ormai, riaperto i battenti e il pubblico da casa ha avuto modo di conoscere i p... ► tutto.tv

Sala Consilina, sequestrati 3,5 chili di cocaina e una pistola

Sala Consilina, sequestrati 3,5 chili di cocaina e una pistola

Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone, due uomini e una donna di età compresa tra i 32 e i 35... ► anteprima24.it

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: "I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi"

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere.... ► today.it

Meteo, tempo instabile nel weekend: piogge nella giornata di sabato ma domenica torna il sole

Meteo, tempo instabile nel weekend: piogge nella giornata di sabato ma domenica torna il sole

L’alta pressione si sta progressivamente indebolendo anche sulla Sicilia, erosa da una circolazion... ► cataniatoday.it

Il mitico frataio di Livorno raddoppia: l’antica friggitoria investe ancora in città

Il mitico frataio di Livorno raddoppia: l’antica friggitoria investe ancora in città

Livorno, 25 settembre 2025 – I tanti visitatori che da tutta la Toscana, soprattutto il sabato, fan... ► lanazione.it

Presunta violenza su una 13enne: avviate indagini su un 12enne e un 15enne

Presunta violenza su una 13enne: avviate indagini su un 12enne e un 15enne

MESAGNE - Un 12enne e un 15enne di Mesagne sono indagati per violenza sessuale e sequestro di pers... ► brindisireport.it

Approvato il regolamento sul garante dei diritti dei detenuti: "Un passo avanti fondamentale"

Approvato il regolamento sul garante dei diritti dei detenuti: "Un passo avanti fondamentale"

La Cisal Catania esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale de... ► cataniatoday.it

Casa Buonarroti celebra la Cappella Sistina di Michelangelo

Casa Buonarroti celebra la Cappella Sistina di Michelangelo

FIRENZE – La Cappella Sistina di Michelangelo torna protagonista a Firenze con una mostra dal tagli... ► corrieretoscano.it

Fiamme alle porte di Triggiano, il rogo fra le campagne: "Ennesimo incendio di rifiuti"

Fiamme alle porte di Triggiano, il rogo fra le campagne: "Ennesimo incendio di rifiuti"

Le fiamme erano divampate alle porte di Triggiano, nelle zone vicine a un centro sportivo. Il rogo... ► baritoday.it

“Purtroppo è il suo corpo”. Daniele trovato morto, triste epilogo sul 17enne scomparso

“Purtroppo è il suo corpo”. Daniele trovato morto, triste epilogo sul 17enne scomparso

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Mariglianella, in provincia di Napoli, dove oggi è stato r... ► caffeinamagazine.it

Maxi incidente sulla Palermo Catania, undici veicoli coinvolti: autostrada chiusa

Maxi incidente sulla Palermo Catania, undici veicoli coinvolti: autostrada chiusa

Maxi incidente con 11 veicoli coinvolti sull’autostrada A19 Palermo-Catania all'altezza di Trabia,... ► palermotoday.it