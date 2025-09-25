Milan tutta un’altra storia con il codice di Allegri | la tavola il dress code e non solo
Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, sta risollevando i rossoneri in questa stagione con degli accorgimenti importanti. Utilizzando una sorta di codice. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha svelato tutto ciò che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tour de France 2025, Milan vince l’ottava tappa: “Sono molto felice per me e per tutta la squadra”
Vlahovic Juve, dal rifiuto alla Turchia all’Arabia Saudita alle possibilità di andare all’Inter o al Milan: una delle due milanesi è in vantaggio! Il motivo è legato a questo fattore. Tutta la verità
Caos Jashari: l’Inter prova lo scippo al Milan, ecco tutta la verità
Tutta la carica di Santi Gimenez Movimenti da grande attaccante e primo gol per Santi.
"C'è fiducia. $Milan , $Inter e tutta la città di Milano hanno bisogno di un nuovo stadio" ? Le parole di Paolo $Scaroni a @sportmediaset prima del match di Coppa Italia contro il Lecce ?
Milan, ecco Estupinan: firma fino al 2030 e fa la storia. Indosserà la maglia numero due - L'ex Brighton va a coprire il buco lasciato sulla sinistra Theo Hernandez: indosserà la maglia numero due. Da sportmediaset.mediaset.it
Milan, Giroud nella storia - Giroud fa la storia sempre di più con il gol all’Inghilterra che ha mandato i blue in semifinale dove ad attenderli ci sarà il Marocco. Segnala calciomercato.com