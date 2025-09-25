Milan Rabiot | Allegri? E un allenatore forte Stiamo creando un bel gruppo

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: “Allegri? E un allenatore forte. Stiamo creando un bel gruppo”

In questa notizia si parla di: milan - rabiot

Rabiot per il Milan, avvistato a Hong Kong: “Best skills under Allegri”

Rabiot al Milan con Allegri, ci risiamo: le cifre dell’affare

Mercato Ligue 1: Rabiot, la scelta è fatta: «Resto al Marsiglia. Ho rifiutato offerte allettanti per questo progetto. Ho dato la mia parola al presidente». L’ex Juve chiude le porte al Milan e alle sirene arabe

#Rabiot: "Sono felice al #Milan e in campo si vede. Allegri è forte e la squadra è di qualità. Vogliamo fare un grande campionato" Intervista integrale su @MilanNewsit - X Vai su X

MILAN: Maignan ©, Ricci, De Winter, Gimenez, Loftus-Cheek, Rabiot, Nkunku, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Saelemaekers. Allenatore: Massimiliano Allegri LECCE: Früchtl, Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Berisha ©, Helgason, Kaba; N’Dri, Morente, Ca - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Rabiot: “Contro il Napoli partita Scudetto? È presto. Allegri un allenatore forte” - Un’accoglienza da fuoriclasse per Adrien Rabiot, che nel pomeriggio di oggi – giovedì 25 settembre – si è presentato al Milan Store di via Dante per ricevere i saluti del popolo rossonero. Scrive gianlucadimarzio.com

Rabiot tra Allegri, Milan e Juve: “L’inizio di qualcosa di grande. Cinque anni belli, ma…” - Il centrocampista si è subito imposto come perno del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri: il francese e il tecnico si sono ritrovati in rossonero dopo l'esperienza alla Juv ... Segnala tuttosport.com