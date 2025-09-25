Milan parla Pellegatti | Ecco cosa chiederà Allegri a Leao

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, ha parlato del Milan di Allegri ai microfoni di Radio TV Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, parla Pellegatti: "Ecco cosa chiederà Allegri a Leao"

Pellegatti: "Vi dico cosa ha chiesto e cosa chiederà Allegri a Leao" - Col Napoli dovrebbe esserci il ritorno, almeno dalla panchina, di Rafael Leao dopo l'infortunio. Segnala milannews.it

Milan, Pellegatti: “Vi dico cosa chiederà Allegri a Leao” - Pellegatti su Leao: il giornalista spiega quali saranno le indicazioni tattiche di Allegri al portoghese in fase di non possesso ... msn.com scrive

