Milan-Napoli sfida tra maestri | Modric contro De Bruyne gemelli diversi

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il croato ha vinto di più: 6 Champions e un Pallone d’oro. Il belga ha fatto più gol e più assist. Il rossonero è più regista, l'azzurro più offensivo ma tutti e due anticipano il gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan napoli sfida tra maestri modric contro de bruyne gemelli diversi

© Gazzetta.it - Milan-Napoli, sfida tra maestri: Modric contro De Bruyne, gemelli diversi

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

milan napoli sfida maestriMilan vs Napoli, Serie A 2025/26: assenti, recuperi, probabili formazioni e analisi del big match - Napoli, 5ª giornata: probabili formazioni, assenti, recuperi e analisi tattica per il confronto Allegri vs Conte nella Serie A 2025/26 ... Scrive tag24.it

Milan-Napoli, è già sfida: Meret sicuro “Domenica sarà durissima” - Le dichiarazioni di Alex Meret hanno già infiammato l’ambiente azzurro: è iniziata la settimana di Milan- spaziomilan.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Sfida Maestri