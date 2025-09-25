Milan-Napoli sfida tra maestri | Modric contro De Bruyne gemelli diversi

Il croato ha vinto di più: 6 Champions e un Pallone d’oro. Il belga ha fatto più gol e più assist. Il rossonero è più regista, l'azzurro più offensivo ma tutti e due anticipano il gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Napoli, sfida tra maestri: Modric contro De Bruyne, gemelli diversi

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

#Milan-#Napoli: #Buongiorno out, il nome del sostituto

In vista del big match di domenica #MilanNapoli, #AntonioConte dovrà fare a meno del difensore italiano #AlessandroBuongiorno, fermatosi per infortunio lunedì contro il Pisa Recupera invece #Rrahmani, che potrebbe affiancare #Beukema al centro della dif

Milan vs Napoli, Serie A 2025/26: assenti, recuperi, probabili formazioni e analisi del big match - Napoli, 5ª giornata: probabili formazioni, assenti, recuperi e analisi tattica per il confronto Allegri vs Conte nella Serie A 2025/26 ... Scrive tag24.it

Milan-Napoli, è già sfida: Meret sicuro “Domenica sarà durissima” - Le dichiarazioni di Alex Meret hanno già infiammato l’ambiente azzurro: è iniziata la settimana di Milan- spaziomilan.it scrive