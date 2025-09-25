Novità importanti in vista del big match della quinta giornata di Serie A che vede impegnata gli azzurri nel big match contro i rossoneri. Passano le ore e il tempo scorre sempre più rapido verso il fischio d’inizio di Milan-Napoli, big match della quinta giornata di campionato. Sin qui il percorso delle due squadre è stato pressocché perfetto: azzurri immacolati, rossoneri macchiati da un debutto nefasto contro la sorprendente Cremonese di Nicola. Si tratta del primo vero big match della stagione delle due compagini, sebbene si siano già incrociati avversari ostici (come il Bologna per i padroni di casa e la Fiorentina per gli ospiti). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milan – Napoli, scelta la squadra arbitrale: gli azzurri sorridono!