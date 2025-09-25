Milan – Napoli scelta la squadra arbitrale | gli azzurri sorridono!
Novità importanti in vista del big match della quinta giornata di Serie A che vede impegnata gli azzurri nel big match contro i rossoneri. Passano le ore e il tempo scorre sempre più rapido verso il fischio d’inizio di Milan-Napoli, big match della quinta giornata di campionato. Sin qui il percorso delle due squadre è stato pressocché perfetto: azzurri immacolati, rossoneri macchiati da un debutto nefasto contro la sorprendente Cremonese di Nicola. Si tratta del primo vero big match della stagione delle due compagini, sebbene si siano già incrociati avversari ostici (come il Bologna per i padroni di casa e la Fiorentina per gli ospiti). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Verso Milan-Napoli: la designazione arbitrale del match di San Siro. Arbitrerà Chiffi ? - X Vai su X
Francesco Repice non ha dubbi! Il centrocampo del Milan è superiore a quello del Napoli Clicca il link per leggere le dichiarazioni complete del radiocronista - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli, i probabili 11 di Conte: tre novità certe, Spinazzola titolare - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare la probabile formazione scelta da Conte in vista del Milan. Si legge su msn.com
Napoli, Atalanta e Milan: intreccio Brescianini-Musah. Le news di calciomercato - Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte legate tra loro. Si legge su sport.sky.it