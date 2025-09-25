Milan-Napoli Prandelli | Grande sfida tra due allenatori straordinari

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana che porta a Milan-Napoli, quinta giornata della Serie A 202526, 'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato Cesare Prandelli. Ecco le sue parole su Allegri e Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli prandelli grande sfida tra due allenatori straordinari

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Prandelli: “Grande sfida tra due allenatori straordinari”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

milan napoli prandelli grandePrandelli in vista di Milan-Napoli: "La grande sfida tra due allenatori straordinari" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e ... Come scrive milannews.it

Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa» - Allegri Milan, arriva il grande elogio di Cesare Prandelli: «Strafelice per lui, credo sia il migliore a fare questa cosa». Scrive milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Prandelli Grande