Milan-Napoli | Modric contro De Bruyne la sfida che accende San Siro

Milan-Napoli,De Bruyne sfida Modric: A San Siro il duello tra leggende. Settantaquattro anni in due, una bacheca che trabocca di trofei e un talento che il tempo non scalfisce, ma arricchisce. Milan-Napoli non è solo una sfida per lo scudetto, è il palcoscenico di uno dei duelli più affascinanti che la Serie A possa offrire: Luka Modric contro Kevin De Bruyne. Il regista puro contro l'incursore totale. Una partita nella partita che illuminerà San Siro. Due Mondi a Confronto. Sono l'incarnazione di due filosofie opposte. Il croato, 40 anni, è il cervello del Milan di Allegri, l'uomo che detta i tempi e disegna geometrie.

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli sarà anche Modric contro De Bruyne. Prandelli: "Hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del calcio" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e ...

Geniali e visionari. La Gazzetta: "Modric e De Bruyne, i gemelli diversi" - Domenica non sarà solo Milan contro Napoli e Allegri contro Conte, ma sarà anche la sfida che metterà a confronto due dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni, ...