Parole che sanno di campanellino d’allarme per il tecnico campione d’Italia: un annuncio che mette in guarda Conte e tutto il mondo azzurro, in vista di un match dal sapore di scudetto. Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato esattamente da dove l’aveva lasciato, con una vittoria. Gli azzurri, grazie al 3-2 al Pisa di lunedì, sono ora l’unica squadra a punteggio pieno a due lunghezze dalla Juventus e a tre dal Milan. Proprio il diavolo domenica sera ospiterà i campioni d’Italia a San Siro, in una sfida dal forte profumo di scudetto. Infatti, se da un lato abbiamo la Juventus apparsa stanca contro l’Hellas Verona dopo le fatiche di Champions League, dall’altro lato abbiamo un Milan che viaggia senza nessuna competizione europea (in stile Napoli l’anno scorso) e con quell’unica Coppa Italia dove ha già lasciato il segno a suon di gol e rinascite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Milan – Napoli, l’annuncio non ammette replica: Conte avvertito