Milan – Napoli l’annuncio non ammette replica | Conte avvertito

Spazionapoli.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole che sanno di campanellino d’allarme per il tecnico campione d’Italia: un annuncio che mette in guarda Conte e tutto il mondo azzurro, in vista di un match dal sapore di scudetto. Il Napoli ha ripreso il cammino in campionato esattamente da dove l’aveva lasciato, con una vittoria. Gli azzurri, grazie al 3-2 al Pisa di lunedì, sono ora l’unica squadra a punteggio pieno a due lunghezze dalla Juventus e a tre dal Milan. Proprio il diavolo domenica sera ospiterà i campioni d’Italia a San Siro, in una sfida dal forte profumo di scudetto. Infatti, se da un lato abbiamo la Juventus apparsa stanca contro l’Hellas Verona dopo le fatiche di Champions League, dall’altro lato abbiamo un Milan che viaggia senza nessuna competizione europea (in stile Napoli l’anno scorso) e con quell’unica Coppa Italia dove ha già lasciato il segno a suon di gol e rinascite. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

milan 8211 napoli l8217annuncio non ammette replica conte avvertito

© Spazionapoli.it - Milan – Napoli, l’annuncio non ammette replica: Conte avvertito

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Niente addio resta al Napoli | l’annuncio di Conte dopo Sassuolo – Napoli.

Milan, il Napoli può rovinare i piani per Hojlund: gli scenari e il fattore tempo - L'infortunio di Romelu Lukaku rischia di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli di Antonio Conte, ma anche al Milan di Massimiliano Allegri. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Hojlund, svolta tra Napoli e Milan: ultime ore decisive, c’è il sorpasso | CM.IT - Il ds Giovanni Manna sta facendo gli ultimi sforzi per portare il calciatore danese al Maradona, magari ... Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Milan 8211 Napoli L8217annuncio