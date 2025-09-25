Milan Napoli è Modric vs De Bruyne | una nuova versione di Real Madrid Manchester City I dettagli

Milan Napoli: Modric vs De Bruyne, una nuova versione di Real Madrid-Manchester City. Ecco il punto Domenica prossima, Milan Napoli non sarà solo una sfida Scudetto, ma anche un palcoscenico per l’ennesimo capitolo di una rivalità che ha segnato il calcio europeo dell’ultimo decennio: quella tra Luka Modric e Kevin De Bruyne. Questi due giganti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Napoli, è Modric vs De Bruyne: una nuova versione di Real Madrid Manchester City. I dettagli

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Garlando in vista di #MilanNapoli Le parole su #Conte e il ricordo della sua esperienza alla #Juve ? - X Vai su X

La Roma migliore Juve alla Coq Milan-Napoli Leao c’è, Buongiorno no Quest’anno la prima pagina del Corriere dello Sport del 25 settembre - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, è anche la sfida tra De Bruyne e Modric - La fantasia del trequartista belga originario di Drogen contro le geometrie del centrocampista croato. Lo riporta ilmattino.it

Milan-Napoli sarà anche Modric contro De Bruyne. Prandelli: "Hanno piedi e visioni che ti fanno innamorare del calcio" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e ... Come scrive milannews.it