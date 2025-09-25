Milan-Napoli dove vederla in TV e in streaming | orario formazioni e telecronaca
Milan-Napoli, è la notte della verità: dove vederla e le scelte di Conte. Luci a San Siro per una notte che sa già di scudetto. La capolista Napoli, a punteggio pieno, fa visita al Milan nel big match che chiude la quinta giornata di Serie A. È la sfida tra i due allenatori più vincenti del campionato, Antonio Conte contro Massimiliano Allegri. È il primo, vero, crocevia della stagione. Di seguito tutte le informazioni per seguire la supersfida. MILAN-NAPOLI: DIRETTA TV E STREAMING. Partita: Milan-Napoli. Data: Domenica 28 settembre 2025. Orario: 20:45. Canale TV: DAZN. Streaming: DAZN. LE PROBABILI FORMAZIONI. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Fassone: “Milan-Napoli? Snodo importante, sarà una bella partita. Su San Siro dico…” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Garlando in vista di #MilanNapoli Le parole su #Conte e il ricordo della sua esperienza alla #Juve ? - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Milan-Napoli in diretta tv e streaming? - Napoli, big match della quinta giornata di Serie A: dove vedere la partita in diretta tv e la copertura streaming. Segnala goal.com
Milan-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - La partita tra Milan e Napoli verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare ... Si legge su msn.com