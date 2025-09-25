Milan – Napoli Conte sceglie l’usato sicuro | i dettagli

Il tecnico salentino potrebbe affidarsi alla vecchia guardia in vista del big match di domenica sera. Milan-Napoli si avvicina e, di conseguenza, c'è grande attesa per capire quali possano essere le scelte di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due allenatori sono consapevoli dell'importanza della partita, nonostante si tratti soltanto della quinta giornata. I rossoneri vogliono confermare i progressi mostrati nelle ultime quattro uscite, Coppa Italia compresa. Gli azzurri aspirano a continuare il filotto di successi in campionato per spingere a sei punti di distanza i rivali. Napoli, la formazione anti-Milan: le scelte di Conte.

In questa notizia si parla di: milan - napoli

