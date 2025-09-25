Milan-Napoli con Leao? Oggi il portoghese in gruppo Sulla sua presenza in campo …

Rafael Leao, attaccante rossonero classe 1999, dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Napoli di domenica sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Le ultime sulle condizioni fisiche del portoghese da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

