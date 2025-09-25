Milan-Napoli con Leao? Oggi il portoghese in gruppo Sulla sua presenza in campo …
Rafael Leao, attaccante rossonero classe 1999, dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Napoli di domenica sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Le ultime sulle condizioni fisiche del portoghese da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
In vista del big match di domenica #MilanNapoli, #AntonioConte dovrà fare a meno del difensore italiano #AlessandroBuongiorno, fermatosi per infortunio lunedì contro il Pisa Recupera invece #Rrahmani, che potrebbe affiancare #Beukema al centro della dif
Un altro problema per Leao, ancora out: la partita del rientro - Il Milan sta vivendo un inizio di stagione davvero importantissimo: ora resta da risolvere solo il rebus sul rientro di Rafael Leao. Scrive calciotoday.it
Milan Napoli, Leao in campo solo in un caso: la situazione sulla stella rossonera - L’unica vera tegola per Massimiliano Allegri è l’assenza del fuoriclasse portoghese Rafael Leao. Secondo spaziomilan.it