Milan Leao atteso oggi in gruppo | disponibile per la sfida di domenica contro il Napoli

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao, attaccante rossonero classe 1999, dovrebbe essere a disposizione di Massimiliano Allegri per Milan-Napoli di domenica sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Le ultime sulle condizioni fisiche del portoghese da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan leao atteso oggi in gruppo disponibile per la sfida di domenica contro il napoli

© Pianetamilan.it - Milan, Leao atteso oggi in gruppo: disponibile per la sfida di domenica contro il Napoli

In questa notizia si parla di: milan - leao

Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

milan leao atteso oggiRientro Leao, i milanisti esultano: finalmente l’annuncio tanto atteso - Delle sue condizioni ha parlato Marco Landucci dopo il match di Coppa Italia col Lecce. Lo riporta milanlive.it

milan leao atteso oggiMilan, buone notizie: Leao recuperato per il big match con il Napoli, Allegri pensa alla gestione - Tra i protagonisti più attesi c’è sicuramente Rafael Leao, che secondo le ultime indiscrezioni tornerà finalmente a disposizione ... Come scrive gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Leao Atteso Oggi