Milan le parole di Rabiot | C’è aria di grande stagione Sono contento di stare qui | VIDEO

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, durante l'incontro con i tifosi in via Dante al Flagship Store.. Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, durante l'incontro con i tifosi al Flagship Store di via Dante. Tanti i temi discussi: dalla squadra alle sensazioni che prova sulla stagione. Il video del nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan le parole di rabiot c8217232 aria di grande stagione sono contento di stare qui video

© Pianetamilan.it - Milan, le parole di Rabiot: “C’è aria di grande stagione. Sono contento di stare qui” | VIDEO

In questa notizia si parla di: milan - parole

Ricci Milan, l’ex Torino arrivato in città: le prime parole e le cifre del colpo – VIDEO 

VIDEO – Le prime parole di Ricci dopo la firma: “Contentissimo, Forza Milan!”

Le prime parole di Ricci: “Non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Forza Milan!”

milan parole rabiot c8217232La frase di Rabiot sul Milan in conferenza stampa che lascia di stucco: nessuno se l’aspettava - Il centrocampista francese, presentato oggi in conferenza stampa, ha spiazzato tutti con una frase bellissima sul suo arrivo al Milan ... Da milanlive.it

Milan, Rabiot non si tira indietro in conferenza: “Vi svelo quanti gol segnerò”, poi sullo Scudetto - Conferenza stampa di presentazione per Adrien Rabiot dopo il suo trasferimento al Milan. Lo riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Parole Rabiot C8217232