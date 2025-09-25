Milan-Juve affare discutibile | si è operato da poco e lo regalano

Strapagato tre anni fa e ora ancora ai box dopo l’operazione al tendine d’Achille Ecco spuntare l’affare discutibile con protagonisti Milan e Juventus. Un affare che può essere impostato e portato a termine già nel prossimo calciomercato di gennaio, o più verosimilmente in quello della prossima estate. Uno scarto, un flop: non a caso lo regalano o quasi. Milan-Juve, affare discutibile: è infortunato e lo regalano (LaPresse) – Calciomercato.it Dalla Premier alla Serie A. In corsa, secondo il collega turco Ekrem Konur, il Milan e la Juventus. Il calciatore che stuzzicherebbe le due big italiane si chiama Kalvin e di cognome fa Phillips. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

