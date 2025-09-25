Milan Giménez in difficoltà | in inverno possibile assalto a questo bomber di razza

Santiago Giménez non convince e il Milan, allora, nel calciomercato invernale, medita di affiancargli un altro attaccante da doppia cifra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez in difficoltà: in inverno possibile assalto a questo bomber di razza

In questa notizia si parla di: milan - difficolt

Un ottimo Milan, sin dai primi minuti, mette in difficoltà la retroguardia giallorossa che, al 18', perde Siebert espulso per fallo da ultimo uomo su Nkunku - facebook.com Vai su Facebook

?#Calciomercato #Milan: #Gimenez in difficoltà, la posizione dei rossoneri - X Vai su X

Milan-Inter, chi sarà campione d'inverno? Ecco il pronostico dei bookie - Inter, ma il campo ha già espresso dei valori importanti, che vengono valutati in prospettiva futura. Secondo gazzetta.it

Juve campione d'inverno, poker per Milan e Viola - La Juventus approfitta delle sconfitte dell’FC Internazionale Milano e dell’SSC Napoli e si laurea campione d’inverno con due turni d’anticipo. Si legge su it.uefa.com