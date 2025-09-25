Milan e Inter attesa per San Siro | deciderà il Consiglio Comunale ecco la situazione

Il Comune di Milano venderà lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti a Milan e Inter, intenzionate a realizzare lì affianco il loro nuovo stadio condiviso? La decisione spetterà al Consiglio Comunale: ecco quando accadrà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan e Inter, attesa per San Siro: deciderà il Consiglio Comunale, ecco la situazione

In questa notizia si parla di: milan - inter

