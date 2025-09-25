Milan che entusiasmo per Rabiot in centro!

È il giorno della presentazione di Adrien Rabiot al Milan Store di Via Dante. Ad accoglierlo una marea di tifosi esaltati dal neoacquisto rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, che entusiasmo per Rabiot in centro!

In questa notizia si parla di: milan - entusiasmo

Milan, che entusiasmo! Le urla dei tifosi al primo giorno di raduno. E Allegri se la ride...

Milan, che entusiasmo dei tifosi per Allegri. E lui se la ride | VIDEO

Giovani, entusiasmo e percorso: Milan Futuro, tutta la carica di Oddo

Adesso siamo sull’onda dell’entusiasmo, giustamente, ma a questa squadra va aggiunto anche Leao Possiamo lottare seriamente per lo scudetto #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Meret: "Giocare a San Siro contro il Milan pieno di entusiasmo sarà difficile" ? - X Vai su X

Rabiot: "Allegri è un allenatore forte, sta nascendo un bel Milan" - Entusiasmo alle stelle nel nuovissimo Flag Ship di via Dante nel centro di Milano per il primo meet and greet di Adrien Rabiot da giocatore del Milan. Si legge su msn.com

MN - Rabiot: "Sono felice al Milan e in campo si vede. Allegri è forte e la squadra è di qualità" - "Spero sia una grande stagione, sono felice perché tutti mi hanno accolto bene, dai compagni allo staff e i tifosi. Secondo milannews.it