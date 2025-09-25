miHoYo annuncia Petit Planet | un nuovo life sim cosmico in arrivo su PC e mobile

miHoYo ha svelato ufficialmente Petit Planet, un titolo di simulazione di vita a tema cosmico in sviluppo per PC e dispositivi mobili, con altre piattaforme già pianificate. In contemporanea è stata avviata la registrazione al “Coziness Test”, una beta chiusa disponibile su PC e iOS con supporto alle lingue inglese e giapponese. Con lo slogan “Weave Your Dreams Beneath the Stars”, il gioco propone un universo trasformato in un luogo di creazione e scoperta, dove ogni giocatore potrà prendersi cura del proprio pianeta e, poco alla volta, costruire una galassia connessa da mondi e vicini unici. Tra le caratteristiche principali troviamo: Gestione del pianeta con possibilità di curare ecosistemi, sviluppare la vitalità chiamata Luca e modificare paesaggi, cieli, spiagge e praterie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - miHoYo annuncia Petit Planet: un nuovo life sim cosmico in arrivo su PC e mobile

