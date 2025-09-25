Migrazioni | sei artisti esplorano il viaggio tra memoria natura e trasformazione
Un tema antico eppure attualissimo, che attraversa la storia naturale e culturale dell'umanità: le migrazioni. Non solo spostamenti geografici, ma passaggi interiori, metamorfosi, cambiamenti di vita e di prospettiva. A questa molteplicità di significati si ispira la mostra collettiva.
In questa notizia si parla di: migrazioni - artisti
Dal 4 al 12 ottobre 2025, l'Ex Chiesa dell'Annunziata di Este (Padova) ospita la collettiva Migrazioni, a cura di Sonia Strukul. Sei artisti – Maria Rita Catalano, Ivana Ceresa, Renzo Fortin, Eros Rizzo, Barbara Scarparolo e Sonia Strukul – dialogano sul tema
