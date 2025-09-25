Migrazioni | sei artisti esplorano il viaggio tra memoria natura e trasformazione

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tema antico eppure attualissimo, che attraversa la storia naturale e culturale dell’umanità: le migrazioni. Non solo spostamenti geografici, ma passaggi interiori, metamorfosi, cambiamenti di vita e di prospettiva. A questa molteplicità di significati si ispira la mostra collettiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migrazioni - artisti

Cerca Video su questo argomento: Migrazioni Sei Artisti Esplorano