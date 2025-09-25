Migranti Meloni all' Onu | rivedere Convenzioni internazionali

New York, 25 set. (askanews) - "Per essere efficaci non sono solo le istituzioni che dobbiamo riformare. Perché siamo di fronte a un cambio d'epoca, e questo impone una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le Convenzioni Internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York. "Penso, ad esempio - ha aggiunto - alle convenzioni che regolano la migrazione e l'asilo. Sono regole sancite in un'epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa, e non esistevano i trafficanti di esseri umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net