Migranti Meloni all' Onu | rivedere Convenzioni internazionali

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 25 set. (askanews) - "Per essere efficaci non sono solo le istituzioni che dobbiamo riformare. Perché siamo di fronte a un cambio d'epoca, e questo impone una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le Nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le Convenzioni Internazionali". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York. "Penso, ad esempio - ha aggiunto - alle convenzioni che regolano la migrazione e l'asilo. Sono regole sancite in un'epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa, e non esistevano i trafficanti di esseri umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migranti - meloni

Ue, sui migranti la presidenza danese sposa il modello Albania. Il quotidiano francese “Les Echos” incorona Meloni: “Ha pragmatismo”

Migranti, Conte: “+40% di sbarchi, grande flop del Governo Meloni”

Migranti, la premier socialista danese sta con Meloni: "Chi commette crimini va espulso"

Migranti, Meloni all’Onu: rivedere Convenzioni internazionali - Perché siamo di fronte a un cambio d’epoca, e questo impone una revisione profonda di tutti gli ... askanews.it scrive

migranti meloni onu rivedereMigranti, Meloni all'Onu: "Convenzioni non attuali usate da magistrature politicizzate" - Le convenzioni che regolano la migrazione e l'asilo sono "regole sancite in un'epoca nella quale non esistevano le migrazioni ... Da stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Migranti Meloni Onu Rivedere