Migranti ecologismo insostenibile e citazioni di Papa Francesco | l’intervento integrale di Meloni all’Onu

L’attacco alla Russia, la critica a Israele. E poi, ancora, i migranti e “l’ecologismo insostenibile”. Fino alla citazione di Papa Francesco. Sono alcuni dei passi salienti dell’intervento (in italiano) della premier Giorgia Meloni all’ Assemblea generale dell’Onu, durato 16 minuti e applaudito da un’aula semivuota per il tardo orario serale. Ecco l’intervento integrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

