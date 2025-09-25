Migranti ecologismo insostenibile e citazioni di Papa Francesco | l’intervento integrale di Meloni all’Onu
L’attacco alla Russia, la critica a Israele. E poi, ancora, i migranti e “l’ecologismo insostenibile”. Fino alla citazione di Papa Francesco. Sono alcuni dei passi salienti dell’intervento (in italiano) della premier Giorgia Meloni all’ Assemblea generale dell’Onu, durato 16 minuti e applaudito da un’aula semivuota per il tardo orario serale. Ecco l’intervento integrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: migranti - ecologismo
Storie di rom e migranti, tra drammi, speranze e rinascite: "A ko!" di Adriano D'Amico. Vai alla libreria: https://www.libreriasensibiliallefoglie.com/novita/547-a-ko.html - facebook.com Vai su Facebook