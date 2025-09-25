Migranti 125 sbarcati a Roccella Jonica

Sono 125 i migranti sbarcati al porto di Roccella Jonica, prelevati dalla motovedetta CP 326 della Guardia costiera. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

migranti 125 sbarcati a roccella jonica

migranti 125 sbarcati roccellaMigranti soccorsi al largo di Roccella, in 125 sbarcati all’alba - Operazione di soccorso, nella notte appena trascorsa, portata a termine con successo dagli uomini della Guardia costiera e della sezione navale della Guardia di finanza di Roccella Jonica, nella Locri ... Riporta cn24tv.it

migranti 125 sbarcati roccellaSbarco migranti a Roccella Jonica, arrivati in 125 - Nel porto di Roccella Jonica, dopo un'operazione di soccorso e salvataggio in mare da parte della Guardia costiera e della sezione navale della Guardia di finanza di Roccella Jonica, sono giunti all'a ... Scrive msn.com

