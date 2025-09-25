Chi ben comincia non sarà esattamente a metà dell’opera come recita il vecchio detto, ma aiuta senz’altro a rendere più facile il cammino. Michele Mignani sembra aver fatto suo il proverbio, visto che spesso e volentieri le sue squadre hanno avuto un avvio accelerato che ha consentito poi di raggiungere traguardi di rilievo. In quella che può essere considerata la sua stagione migliore in B, quella targata 20222023 sulla panchina del Bari, con la serie A sfumata a pochi secondi dalla fine nella finale playoff contro il Cagliari, il tecnico ligure partì con un filotto di otto i risultati utili consecutivi suddivisi in tre pareggi e una vittoria nelle prime quattro giornate, poi un poker di successi prima della caduta casalinga al nono turno contro l’Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani e le partenze lanciate. Cesena, così si indirizza la stagione