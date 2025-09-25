Mieloma Cerchione | Oggi l’obiettivo non è più curare ma guarire

Napolitoday.it | 25 set 2025

Negli ultimi anni la ricerca sul mieloma multiplo ha compiuto passi da gigante, portando a un vero cambio di paradigma nella diagnosi e nelle cure. Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che colpisce le plasmacellule del midollo osseo e, pur essendo ancora considerato una malattia complessa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cerchione, 'nel mieloma l'obiettivo oggi è eradicare la malattia, non miriamo più ad un semplice contenimento' - terapeutica, con una sempre maggiore personalizzazione dei trattamenti che si correla con un impatto crescente sull'obiettivo del trattamento

