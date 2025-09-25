Microsoft raffredda i chip con microcanali interni come quelli delle foglie | la nuova soluzione per le temperature dei datacenter IA

Microsoft fa esperimenti con la microfluidica. Microcanali nel silicio portano il liquido di raffreddamento a contatto diretto con i chip, riducendo le temperature fino al 65% e aprendo la strada a datacenter più densi ed efficienti. 🔗 Leggi su Dday.it

microsoft raffredda chip microcanaliMicrosoft userà la microfluidica per raffreddare i chip - Microsoft ha sviluppato un sistema di raffreddamento che permette al liquido di scorrere attraverso microcanali incisi nel silicio dei chip. Si legge su punto-informatico.it

Microcanali nel silicio: la nuova frontiera per il raffreddamento delle GPU secondo Microsoft - Microsoft ha presentato un prototipo di raffreddamento microfluidico che porta il liquido refrigerante direttamente all'interno del silicio. Secondo hwupgrade.it

