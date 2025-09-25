Microcamere in bagno a Livorno per spiare le dipendenti titolare denunciato | quanti file sono stati trovati

Ex titolare di un negozio di Livorno denunciato per aver spiato le dipendenti con microcamere nascoste in bagno.

Ex titolare spia le dipendenti in bagno: la microcamera nascosta in un buco nel muro. Sequestrati 600 video - Un buco nel muro del bagno dove era stata inserita una microcamera per riprendere le dipendenti nei momenti d'intimità.

