Michele Riondino al Lucca Film Festival ripercorre la sua carriera tra lacrime ed emozioni

Screenworld.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può un horror non spaventare lo spettatore con ombre, grida e rumori sinistri, ma con qualcosa di molto più vicino: il dolore umano? Proprio da questo genere di horror è iniziata la Masterclass di Michele Riondino di domenica 21 settembre. L’evento era parte del Lucca Film Festival, a cui l’attore ha partecipato per presentare la pellicola La valle dei sorrisi (2025), continuando il viaggio promozionale dopo i festival di Toronto e la Mostra del cinema di Venezia. Un Horror, dicevamo, che si svincola da molti tratti caratteristici del genere e che è stato definito dallo stesso regista come un “film sull’importanza del dolore nelle nostre vite”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

michele riondino al lucca film festival ripercorre la sua carriera tra lacrime ed emozioni

© Screenworld.it - Michele Riondino al Lucca Film Festival ripercorre la sua carriera, tra lacrime ed emozioni

In questa notizia si parla di: michele - riondino

Primavera di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino sarà presentato al TIFF

Michele Riondino al Lucca Film Festival 2025 (20-28 settembre) ventunesima edizione

Veneiza 82, Michele Riondino, Paolo Strippoli, Giulio Feltri e Romana Maggiora Vergano al Lido – Il video

michele riondino lucca filmLucca Film Festival 2025: Michele Riondino parla de La valle dei sorrisi e della sua carriera - Michele Riondino ospite di Lucca Film Festival 2025, ha tenuto il 21 settembre 2025 una masterclass. Riporta locchiodelcineasta.com

michele riondino lucca filmLucca Film Festival, partenza col botto con il premio Oscar Kevin Spacey - Premio alla carriera per l'attore statunitense oggi protagonista di una masterclass in San Francesco. Secondo luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Michele Riondino Lucca Film