Può un horror non spaventare lo spettatore con ombre, grida e rumori sinistri, ma con qualcosa di molto più vicino: il dolore umano? Proprio da questo genere di horror è iniziata la Masterclass di Michele Riondino di domenica 21 settembre. L’evento era parte del Lucca Film Festival, a cui l’attore ha partecipato per presentare la pellicola La valle dei sorrisi (2025), continuando il viaggio promozionale dopo i festival di Toronto e la Mostra del cinema di Venezia. Un Horror, dicevamo, che si svincola da molti tratti caratteristici del genere e che è stato definito dallo stesso regista come un “film sull’importanza del dolore nelle nostre vite”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Michele Riondino al Lucca Film Festival ripercorre la sua carriera, tra lacrime ed emozioni