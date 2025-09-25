"Non ci diamo pace per ciò che è successo. Speriamo che questo processo possa ridare la dignità giusta a mia sorella e arrivare a fare giustizia". Antonio e Angela Gaiani erano presenti in aula, ieri mattina, per la prima udienza del processo che vede imputato il loro ex cognato Leonardo Magri, 54 anni, per l’ omicidio aggravato dai futili motivi e dalla relazione sentimentale della moglie Daniela Gaiani. La donna, 59 anni, era stata trovata morta nella loro casa di Castello d’Argile, impiccata al letto, la mattina del 5 settembre del 2021. A dare l’allarme era stato proprio l’imputato, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, che ai carabinieri aveva detto di essersi messo a letto tardi e di essersi accorto solo la mattina dopo della morte della moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Mia sorella non si è suicidata. Questo processo le darà giustizia"