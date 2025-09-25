Mia nonna con demenza lasciata in condizioni disumane al Pronto soccorso

25 set 2025

BRINDISI – Una nuova storia di presunta malasanità ma soprattutto scarsa umanità arriva dall'ospedale "Perrino" di Brindisi, dove una donna anziana affetta da demenza sarebbe stata lasciata in condizioni che, secondo la segnalazione dei familiari, avrebbero aggravato il suo stato di salute. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

