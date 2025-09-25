Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce Non eravamo lì ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima | così Claudia Squitieri

Oggi 25 settembre in diretta a “ Storie Italiane” su Rai1 con Eleonora Daniele, ha ospitato Claudia Squitieri, figlia di Claudia Cardinale morta a Nemours lo scorso 23 settembre. “Gli omaggi saranno tanti. Martedì 30 settembre a Parigi alla Chiesa degli artisti di San Rocco ci sarà una celebrazione – ha confidato la Squitieri – e poi ci tenevamo a fare una celebrazione qui, perché mamma è stata qui, e per permettere alle persone di venirla a salutare. Mi fa piacere vedere questi fiori fuori al cancello perché mamma li riceveva anche prima, non sapeva dove metterli. Ha sempre provocato grande rispetto, stima e affetto nelle persone, la gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

