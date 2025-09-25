Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce Non eravamo lì ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima | così Claudia Squitieri

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 25 settembre in diretta a “ Storie Italiane” su Rai1 con Eleonora Daniele, ha ospitato Claudia Squitieri, figlia di Claudia Cardinale morta a Nemours lo scorso 23 settembre. “Gli omaggi saranno tanti. Martedì 30 settembre a Parigi alla Chiesa degli artisti di San Rocco ci sarà una celebrazione – ha confidato la Squitieri – e poi ci tenevamo a fare una celebrazione qui, perché mamma è stata qui, e per permettere alle persone di venirla a salutare. Mi fa piacere vedere questi fiori fuori al cancello perché mamma li riceveva anche prima, non sapeva dove metterli. Ha sempre provocato grande rispetto, stima e affetto nelle persone, la gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mia mamma claudia cardinale se n8217232 andata in modo lieve e dolce non eravamo l236 ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima cos236 claudia squitieri

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce. Non eravamo lì, ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima”: così Claudia Squitieri

In questa notizia si parla di: mamma - claudia

Claudia Cardinale, Cristina Comencini: «A papà Luigi piaceva tantissimo. Era la donna più bella di tutte, l'unica a far ingelosire mamma»

mia mamma claudia cardinale“Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce. Non eravamo lì, ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima”: così Claudia Squitieri - Infine: “La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l’hanno amata e seguita da tutto il mondo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

mia mamma claudia cardinaleClaudia Cardinale e il rifugio a Nemours in cui viveva con i figli: «Ognuno ha i propri spazi, ma pranziamo sempre insieme» - Ogni giorno va a fare la spesa per il ristorante; certo, non è lei a guidare, ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mia Mamma Claudia Cardinale