Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce Non eravamo lì ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima | così Claudia Squitieri
Oggi 25 settembre in diretta a “ Storie Italiane” su Rai1 con Eleonora Daniele, ha ospitato Claudia Squitieri, figlia di Claudia Cardinale morta a Nemours lo scorso 23 settembre. “Gli omaggi saranno tanti. Martedì 30 settembre a Parigi alla Chiesa degli artisti di San Rocco ci sarà una celebrazione – ha confidato la Squitieri – e poi ci tenevamo a fare una celebrazione qui, perché mamma è stata qui, e per permettere alle persone di venirla a salutare. Mi fa piacere vedere questi fiori fuori al cancello perché mamma li riceveva anche prima, non sapeva dove metterli. Ha sempre provocato grande rispetto, stima e affetto nelle persone, la gente percepiva la sua semplicità e il suo modo di essere al mondo e lo restituiva “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mamma - claudia
Claudia Cardinale, Cristina Comencini: «A papà Luigi piaceva tantissimo. Era la donna più bella di tutte, l'unica a far ingelosire mamma»
#temptationisland: #claudiaventurini presto mamma. Claudia Venturini, che aveva partecipato a Temptation Island nel 2021 con l’allora fidanzato #stefanosocionovo, ha annunciato, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che lei e l’attuale compa - facebook.com Vai su Facebook
FI NA LEEEEEEE!!! Mamma mia ragazze ? #WWCH2025 #lanazionale #ItaliaBrasile - X Vai su X
“Mia mamma Claudia Cardinale se n’è andata in modo lieve e dolce. Non eravamo lì, ma siamo stati vicini a lei fino a poco prima”: così Claudia Squitieri - Infine: “La memoria di mamma appartiene anche a tutti quelli che l’hanno amata e seguita da tutto il mondo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Claudia Cardinale e il rifugio a Nemours in cui viveva con i figli: «Ognuno ha i propri spazi, ma pranziamo sempre insieme» - Ogni giorno va a fare la spesa per il ristorante; certo, non è lei a guidare, ... vanityfair.it scrive