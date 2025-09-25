Mia figlia no lasciatela stare Belen Rodriguez la furia in strada per Luna Marì

Belén Rodriguez non ha mai nascosto il suo temperamento, e chi la segue da anni sa bene quanto il rapporto con i paparazzi sia sempre stato un terreno di scontro. La showgirl argentina, che ha da poco festeggiato i suoi 41 anni, ha provato a smorzare con il tempo le tensioni con i fotografi, ma la tregua sembra non essere mai davvero arrivata. A testimoniarlo sono le immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che mostrano una Belén furiosa mentre si scaglia contro i paparazzi a Milano. Secondo la ricostruzione, la Rodriguez si trovava nel cuore della zona Garibaldi insieme alla figlia Luna Marì, nata dall’amore ormai concluso con Antonino Spinalbese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it