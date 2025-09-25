Mia cugina si è sposata per finta È stata una truffa e ci ha preso in giro voglio i soldi del regalo di nozze indietro | lo sfogo di un uomo su Reddit

Un uomo si è sfogato su Reddit perché sua cugina le ha mentito sulla validità del suo matrimonio. Con il suo “finto marito” avrebbero organizzato un matrimonio falso, che non ha alcun valore legale, apparentemente solo perché avevano voglia di fare una festa. E infatti, ora che le cose tra i due non vanno bene, si vogliono separare e lo farebbero senza alcuna conseguenza burocratica. L’uomo, che vorrebbe i soldi del regalo di nozze indietro, scrive così: “ Voglio che mi rimborsi, sono molto arrabbiato con lei. Ci ha preso in giro”. Tra le motivazioni del cugino ci sarebbero anche le grosse somme spese da parte sua e della sua famiglia, sia per organizzare la ‘finta’ festa, sia per i regali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

