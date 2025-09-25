Un piccolo contrattempo non ha fermato Anna Pettinelli. La nota speaker radiofonica ha condiviso sui social un episodio che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. In una storia su Instagram, con scritto “Solo io”, la Pettinelli ha mostrato il piede fasciato poggiato sul letto, mostrando ai suoi fan che ha accolto l’infortunio con ironia. Con tono scherzoso, ha raccontato l’accaduto: “ Anna la devi smettere di metterti il tacco 13, prendi le scarpe da ginnastica, sneakers, vedrai che non ti sloghi la caviglia. Agli altri succede, io mi slogo con le sneakers, eccomi”. Nonostante il piccolo infortunio, la conduttrice non ha voluto rinunciare all’appuntamento con gli ascoltatori di RDS. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono slogata la caviglia con le sneakers, solo io”: Anna Pettinelli pubblica la foto del piede fasciato