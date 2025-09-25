Mi manca mio marito | il commento della moglie di James Van Der Beek assente alla reunion della serie tv Dawson’s Creek ma presente con un video

Il 22 settembre si è svolta una reunion speciale di Dawson’s Creek, organizzata in collaborazione con l’associazione F Cancer. L’evento ha riunito parte del cast e della produzione della serie che ha segnato la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000. James Van Der Beek, interprete di Dawson Leery per tutte le sei stagioni, non ha partecipato dal vivo per ragioni di salute, ma ha preso parte in collegamento virtuale. La moglie dell’attore, Kimberly Van Der Beek, ha raccontato l’iniziativa attraverso un video pubblicato su Instagram. Ha precisato che l’idea era nata da Michelle Williams, che nella serie interpretava Jen Lindley: “ Michelle Williams è stata la mente di questa serata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

