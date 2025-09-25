Mi ha caricato sulla Maserati e abbandonato in piazza | la denuncia dell'operaio ferito nel torinese

A processo i vertici della Ponzio srl, storica azienda agricola di Nichelino specializzata nella produzione di basilico e prezzemolo. Secondo l'accusa, il titolare avrebbe cercato di insabbiare un infortunio sul lavoro di un operaio marocchino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

