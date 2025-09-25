Mi dai le foto della modella in vetrina? poi tenta di infilarle in bocca un panino | tensione sul Corso
Entra in un negozio di bigiotteria sul Corso Vittorio Emanuele e inizia a molestare addetta alle vendite e clienti. E' accaduto questo pomeriggio, a Salerno, come ci racconta una nostra lettrice: “Un cittadino straniero, presumibilmente indiano, ha iniziato a chiedere con insistenza alla commessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
modella - vetrina
